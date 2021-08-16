Beşiktaş 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Yüksek maaşıyla beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dikkat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir"





Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları da giyen 29 yaşındaki Sırp yıldız, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

Adem Ljajic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle sona erecek.