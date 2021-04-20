Lider Beşiktaş’ta hasret sona erdi ve Vincent Aboubakar uzun süren bekleyişin ardından kadroya geri döndü.

Siyah-beyazlı takım dün öğleden sonra Sivas’a uçarken, sakatlığı düzelen Kamerunlu golcü de kadroda yer aldı. Milli takımdan sakat dönen Aboubakar sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamamıştı.

Süper Lig’de şimdiye kadar 15 gol, 5 asiste imza atan ve Kartal’ın en etkili hücum kozu olarak öne çıkan deneyimli futbolcu son üç günde takımla birlikte çalıştı. Ancak yıldız golcünün idmanlarda kontrollü bir şekilde çalıştığı ve yeniden sakatlık sorunu yaşamamak için çok dikkatli davrandığı kaydedildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, fiziksel ve mental açıdan henüz tam olarak kendini bulamayan Aboubakar konusunda kararsızlık yaşadığı öğrenildi. Yalçın’ın, Kamerunlu oyuncuyla bugün Sivas’ta yapacağı görüşmeden sonra kadrosunu netleştireceği belirtildi.









Alternatif Larin

Siyah-beyazlı hoca kritik maça mutlaka Aboubakar’la başlamak istiyor. Ancak her ne kadar sakatlığı düzelse de Kamerunlu oyuncunun hamle oyuncusu olarak yedek soyunabileceği aktarıldı. Aboubakar yedek kulübesinde yer alırsa santrfor pozisyonunda yine Cyle Larin görev yapacak. Bu durumda sol kanatta Kevin N’Koudou forma giyecek.