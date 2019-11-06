Son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı sebebiyle bugün takımla birlikte Portekiz'e gidemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın belli olacak.

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede Avcı'nın tıbbi durumunun yarın kontrol edileceği, imkan olması halinde teknik adamın Portekiz'e gideceği duyuruldu.

Resmi açıklama: Tedaviye yanıt verirse..

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle: Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır.

Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e seyahat edecektir.



