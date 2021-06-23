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Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya üç transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... İtalya Ligi takımlarından Fiorentina, Torino ve Cagliari, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 23:05 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya üç transfer teklifi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı. 

Üç İtalyan takımı peşinde

A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor. 

Sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş kariyeri

2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer edilen Vida, Beşiktaş ile çıktığı 133 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)

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