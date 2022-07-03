Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için uzun süredir bir numaralı hedef olarak belirlediği Wout Weghorst’la geçen hafta kesin olarak anlaşmaya varmıştı. Alman kulüpleri; Borussia Dortmund ve Frankfurt’un ilgisine, kendisini yedek forvet olarak düşünmeleri sebebiyle olumsuz karşılık veren Hollandalı golcü, Kara Kartal’ın 2.8 milyon Euro garanti ücret artı bonuslarla 3.2 milyon Euro’luk önerisini kabul etti. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş ile kulübü Burnley’in anlaşmasını bekleyen tecrübeli futbolcu, Yunanistan’daki tatilini bitirip ülkesi Hollanda’ya döndü. Menajeri aracılığıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi alan Weghorst, Beşiktaş’ın talimatı sonrasında beklemeye geçti.

Taksitli olarak teklif edildi

Yıldız golcünün kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba sarf eden idarecilerin son olarak rakamda 7 milyon Euro seviyesine çıktığı kaydedildi. Kara Kartal’ın, bu bedeli taksitler halinde ödemeyi taahhüt ettiği kaydedildi. Oyuncusu için kapıyı 12 milyon Euro’dan açan ve son olarak 9 milyon Euro’ya gerileyen İngiliz ekibinin, Beşiktaş’la yapılan pazarlığı her an olumlu olarak sonlandırabileceği belirtildi. Kara Kartal’ın İstanbul’daki kampına yetişemeyen Weghorst’un salı günü başlayacak Avusturya kampına gelmesi bekleniyor.