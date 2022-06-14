İngiliz ekibi Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş 'la anlaşmaya varan Romain Saiss, Siyah-Beyazlılar'la son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi!

Kara Kartal'ın transfer çalışmalarında öncelik verdiği mevkilerden biri olan stoper için uzun süredir görüştüğü Faslı futbolcu ile çok büyük oranda anlaşmıştı. Fas'ın Kasablanka kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 32 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen Saiss, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarları kırmazken, kameralara "kartal" pozu verdi. Faslı stoper, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün oyuncu ile İstanbul'da yapacağı görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.