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Son dakika | Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta daha öncesinde bir sakatlığı olduğu belirtilmeyen ve son dönemde takımdan ayrılması gündeme gelen Salih Uçan, kadroda yer almadı.

21 Ocak 2022, Cuma 13:31 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , 22 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'a alınan maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 14.30’da özel bir uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı için kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Welinton, Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Umut Meraş, Mert Günok ve Salih Uçan yer almadı. Bu isimler arasında bir sakatlığı olduğu bilinmeyen Salih Uçan'ın ismi son dönemde transferde başka kulüplerle anılmaktaydı ve kadroda yer almadı.

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Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki isimler:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Josef de Souza

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan

Alex Teixeira

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