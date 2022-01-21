Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , 22 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'a alınan maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 14.30’da özel bir uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı için kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Welinton, Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Umut Meraş, Mert Günok ve Salih Uçan yer almadı. Bu isimler arasında bir sakatlığı olduğu bilinmeyen Salih Uçan'ın ismi son dönemde transferde başka kulüplerle anılmaktaydı ve kadroda yer almadı.





Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki isimler:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Josef de Souza

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan

Alex Teixeira