Son dakika | Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta daha öncesinde bir sakatlığı olduğu belirtilmeyen ve son dönemde takımdan ayrılması gündeme gelen Salih Uçan, kadroda yer almadı.
Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , 22 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'a alınan maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 14.30’da özel bir uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı için kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Welinton, Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Umut Meraş, Mert Günok ve Salih Uçan yer almadı. Bu isimler arasında bir sakatlığı olduğu bilinmeyen Salih Uçan'ın ismi son dönemde transferde başka kulüplerle anılmaktaydı ve kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki isimler:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Kerem Kalafat
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Emirhan İlkhan
Alex Teixeira