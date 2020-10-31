Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic’in sakatlıkları sürüyor. Georges-Kevin N’Koudou ile Gökhan Töre de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.









Josef De Souza ise cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir sonraki haftada oynanacak Gaziantep Fk maçında da takımını yalnız bırakacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYASPOR MAÇ KADROSU...