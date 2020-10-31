Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Son dakika haberi! Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı takımın Malatya ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

31 Ekim 2020, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic’in sakatlıkları sürüyor. Georges-Kevin N’Koudou ile Gökhan Töre de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.


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Josef De Souza ise cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.  Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bir sonraki haftada oynanacak Gaziantep Fk maçında da takımını yalnız bırakacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYASPOR MAÇ KADROSU...

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