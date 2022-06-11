Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlılar, çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Real Sociedad’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Leipzig’e geri dönen Alexander Sörloth için yoğun bir mesai yapan Kara Kartal, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle rotasını İngiltere’ye çevirmişti. Burnley’nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst için Ada kulübüyle kiralama konusunda olumlu mesafe kateden ancak oyuncuyu ikna konusunda istediğini henüz sonuç alamayan idareciler, yeni bir ismi gündemine almak durumunda kaldı. Kara Kartal, Fransa temsilcisi Nice’in Danimarkalı forveti Kasper Dolberg’i hedefleri arasına ekledi.

Kiralama formülü...

Geçen sezon Nice’de 30 maça çıkıp 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu için girişimlere başlayan Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki forveti kiralamak için kulübüyle temas kurdu. 2 yıl önce Ajax’tan Nice’e 20.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 1,87’lik golcünün, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş ; Sörloth ve Weghorst’la da görüşmelerine devam ederken, bu üçlü arasından maliyeti en uygun olan ismin Kartal yapılması planlanıyor.

Yerlide hedef Cenk Tosun

Kara Kartal’da öte yandan Cenk Tosun’la da görüşmeler sürüyor. A Milli forvetle yapılan pazarlıklarda tarafların belirlediği rakamlar arasındaki fark henüz erimedi. Forvet hattına biri yerli 2 yeni takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Cenk transferini de sıcak tutmaya devam ediyor.

Orhan Yıldırım