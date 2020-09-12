Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde belirlediği maç kadrosunun açıkladı. Maç kadrosunda sakatlığı bulunan ve Trabzonspor maçında yer alıp almayacağı merak konusu olan Cyle Lrin de yer aldı. Siyah beyazlıların kadrosunda yeni transfer Montero ve Kevin N'Koudou yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI KADROSU

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

DEFANS: Erdoğan Kaya, NSakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Oğuzhan Özyakup, Boyd, Atiba, Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Jeremain Lens

FORVET: Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin