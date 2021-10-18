Son dakika! Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Atiba, Mehmet Topal ve N'Koudou, Sporting maçı kadrosunda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş 'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Atiba, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer almadı.