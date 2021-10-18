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Son dakika! Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Atiba, Mehmet Topal ve N'Koudou, Sporting maçı kadrosunda yer almadı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş 'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Atiba, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer almadı.


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