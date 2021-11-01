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Son dakika! Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! 5 yıldız yok

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda 5 yıldız kadroya alınmadı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! 5 yıldız yok

Süper Lig 'de Hatayspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Deplasmanda Sporting ile karşılaşacak olan Kartal'da önemli eksikler bulunuyor. Siyah beyazlılar, Portekiz'e gidecek oyuncuları açıkladı. Kadroda Rosier, Pjanic, N'Koudou, Batshuayi yer almadı. Ayrıca siyah beyazlılar, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amacıyla kadroya dahil edilmediğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın Sporting kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, Josef, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Mehmet Topal, Cyle Larin, Ghezzal, Necip Uysal, NSakala, Welinton, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira...,

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