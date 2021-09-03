SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! İşte UEFA'ya gönderilen liste
Son dakika Beşiktaş haberi... Kadrosuna son olarak yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği listeyi UEFA'ya gönderdi. İşte takımda yer alacak isimler...
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU:
KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok
DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton
ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup
FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman