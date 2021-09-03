Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU:

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton

ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup

FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman