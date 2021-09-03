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SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! İşte UEFA'ya gönderilen liste

Son dakika Beşiktaş haberi... Kadrosuna son olarak yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği listeyi UEFA'ya gönderdi. İşte takımda yer alacak isimler...

03 Eylül 2021, Cuma 13:04 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! İşte UEFA'ya gönderilen liste

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU:

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton

ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup

FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman

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