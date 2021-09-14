Beşiktaş 'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynayacağı Borussia Dortmund maçının kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Umut Meraş da sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor;
Kaleciler: ERSİN DESTANOĞLU, MERT GÜNOK
Savunma: VALENTIN ROSIER, RIDVAN YILMAZ, FRANCISCO MONTERO, WELINTON SOUZA, FABRICE NSAKALA
Orta saha: CAN BOZDOĞAN, ATIBA HUTCHINSON, MEHMET TOPAL, MIRALEM PJANIC, JOSEF DE SOUZA, NECİP UYSAL, SALİH UÇAN, OĞUZHAN ÖZYAKUP
Forvet: CYLE LARIN, RACHID GHEZZAL, KEVIN NKOUDO, MICHY BATSHUAYI, KENAN KARAMAN, GÖKHAN TÖRE