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Son dakika! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçının kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da üç eksik bulunuyor.

14 Eylül 2021, Salı 18:32 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş 'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynayacağı Borussia Dortmund maçının kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Umut Meraş da sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor;

Kaleciler: ERSİN DESTANOĞLU, MERT GÜNOK

Savunma: VALENTIN ROSIER, RIDVAN YILMAZ, FRANCISCO MONTERO, WELINTON SOUZA, FABRICE NSAKALA

Orta saha: CAN BOZDOĞAN, ATIBA HUTCHINSON, MEHMET TOPAL, MIRALEM PJANIC, JOSEF DE SOUZA, NECİP UYSAL, SALİH UÇAN, OĞUZHAN ÖZYAKUP

Forvet: CYLE LARIN, RACHID GHEZZAL, KEVIN NKOUDO, MICHY BATSHUAYI, KENAN KARAMAN, GÖKHAN TÖRE 

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