Beşiktaş'ın sihirbazı Rachid Ghezzal, bu sezon yaptığı asistler ve attığı gollerle birlikte takımına hayat veren başlıca isimlerden biri oldu. Cezayirli yıldızın skora katkı verdiği maçlarda siyah-beyazlıların farkı da ortada… İşte Beşiktaş yönetiminin Ghezzal'la ilgili aldığı son dakika kararının detayları...

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyememişti. Beşiktaş'ta maçı 1-0 kaybederken Ghezzal'ı mumla aradığı bir maç yaşamıştı. Alanya maçında ise fırtına gibi bir oyun ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçın 14'ünde skora katkı sağlamış oldu.

Ligde 2 gol, 13 asisti bulunan başarılı kanat oyuncusunun skora katkı sağladığı maçların 11'inden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 3 maçta ise beraberlikle sahadan ayrılırken hiç mağlubiyet yaşamadı. Ghezzal'ın tabelaya etki edemediği 8 maçın 3'ünde ise Kartal sahadan boynu bükük ayrılmıştı.

Siyah-Beyazlıların sezon sonu kadrosuna bonservisiyle birlikte katmak istediği Rachid Ghezzal, takımının zirve yürüyüşüne katkı sağlamaya devam ederken, yönetimin de yüzünü güldürüyor.

Leicester City'nin 7 milyon Euro'dan kapı açtığı Ghezzal için henüz o rakamlara çıkamayan yönetim, şampiyonluk halinde kasaya girecek gelir sayesinde 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifleri olan 3 milyon Euro'ya, 2 milyon Euro daha ekleyerek orta yolu bulmayı istiyor. (Sabah)