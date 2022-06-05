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Son dakika! Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst'tan transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Wout Weghorst, Burnley'den ayrılacağını açıkladı.

05 Haziran 2022, Pazar 14:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın listesindeki Weghorst'tan transfer açıklaması!

Süper Lig 'de istediği sonuçları elde edemeyen ve kiralık olarak forma giyen Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş , son olarak listesine Burnley'de forma giyen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'u eklemişti.

Wout Weghorst, Premier Lig'den düşen Burnley'de önümüzdeki sezon oynamayacağını açıkladı.

Weghorst, 'Burnley ile Championship'te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğunu aktarabilirim.' dedi.

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