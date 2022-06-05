Süper Lig 'de istediği sonuçları elde edemeyen ve kiralık olarak forma giyen Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş , son olarak listesine Burnley'de forma giyen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'u eklemişti.

Wout Weghorst, Premier Lig'den düşen Burnley'de önümüzdeki sezon oynamayacağını açıkladı.

Weghorst, 'Burnley ile Championship'te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğunu aktarabilirim.' dedi.