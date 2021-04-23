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SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşacak olan Beşitaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlı ekibin gol silahları Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyorlar.

23 Nisan 2021, Cuma 19:03 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig lideri Beşiktaş, kritik maçta Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aboubakar, Larin, Cenk, Oğuzhan, Hasic ve cezalı olan Welinton, Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyor. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre


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