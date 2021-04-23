Süper Lig lideri Beşiktaş, kritik maçta Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aboubakar, Larin, Cenk, Oğuzhan, Hasic ve cezalı olan Welinton, Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre







