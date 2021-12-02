Son dakika! Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosu açıklandı
Son dakika Beşiktaş haberi...Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları, Necip Uysal cezası nedeniyle kadroya alınmezken, Francisco Montero de teknik ekip kararıyla dışarda kaldı.
Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.
Siyah-Beyazlılar'da Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken Montero teknik ekibin doğrultusunda, Necip ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan Pjanic ise kadroya dahil edildi.
Kaleciler: ERSİN, EMRE
Savunma: ROSIER, RIDVAN, WELINTON, VIDA, UMUT, SERDAR
Orta Saha: MEHMET, PJANIC,JOSEF, SALİH, OĞUZHAN, CAN, ATIBA
Hücum: LARIN, GHEZZAL, NKOUDOU, KENAN, BATSHUAYI, GÜVEN