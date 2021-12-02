Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'da Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken Montero teknik ekibin doğrultusunda, Necip ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan Pjanic ise kadroya dahil edildi.

Kaleciler: ERSİN, EMRE

Savunma: ROSIER, RIDVAN, WELINTON, VIDA, UMUT, SERDAR

Orta Saha: MEHMET, PJANIC,JOSEF, SALİH, OĞUZHAN, CAN, ATIBA

Hücum: LARIN, GHEZZAL, NKOUDOU, KENAN, BATSHUAYI, GÜVEN