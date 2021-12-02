MENÜ

Son dakika! Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberi...Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları, Necip Uysal cezası nedeniyle kadroya alınmezken, Francisco Montero de teknik ekip kararıyla dışarda kaldı.

02 Aralık 2021, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosu açıklandı

Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'da Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken Montero teknik ekibin doğrultusunda, Necip ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan Pjanic ise kadroya dahil edildi. 

Kaleciler: ERSİN, EMRE

Savunma: ROSIER, RIDVAN, WELINTON, VIDA, UMUT, SERDAR

Orta Saha: MEHMET, PJANIC,JOSEF, SALİH, OĞUZHAN, CAN, ATIBA 

Hücum: LARIN, GHEZZAL, NKOUDOU, KENAN, BATSHUAYI, GÜVEN

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...