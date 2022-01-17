Spor Toto Süper Lig 'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş , kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılar'da yedi eksik var. İyileşen brezilyalı yıldız Alex Teixeira ise kadroya geri döndü.

Beşiktaş'ta N'Koudou, Umut Meraş, Mert Günok, Welinton, Atiba, Emirhan ve Kerem kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şöyle;

30 ERSİN 61 EMRE 2 ROSIER 3 RIDVAN 4 MONTERO 5 JOSEF 8 SALİH 9 BATSHUAYI ıo OĞUZHAN 11 GÖKHAN 12 CAN 14 MEHMET 15 PJANIC 17 LARIN 18 GHEZZAL 20 NECİP 24 VIDA 28 KENAN 46 SERDAR 50 GÜVEN 90 TEIXEIRA