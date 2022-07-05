Yeni sezon hazırlıkları için bugün Avusturya'ya giden Beşiktaş 'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlılar'da Frankfurt'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz, Avusturya kampının kadrosunda yer aldı. Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou ise yarın kampa katılacak.

Öte yandan yeni transfer Wout Weghorst’un ise İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılması bekleniyor.

İşte listede yer alan isimler...

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton, Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef, Gedson, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Hasic, Kenan Karaman, Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy."











