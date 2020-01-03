Süper Lig’de ikinci devre öncesi şampiyonluk adına hücum hattını güçlendirmek konusunda kararlı olan Beşiktaş’ta, Brescia’dan Mario Balotelli ile birlikte transfer listesinde olduğu konuşulan Cenk Tosun’la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mali anlamda sıkıntıları olmasına rağmen çözüm arayışları içerisindeki Siyah-Beyazlılar’in eski futbolcusu Cenk, kulübü Everton’la yolları ayırma kararı aldı. Bu sezon başında Marco Silva ve ardından göreve gelen geçici hoca Duncan Ferguson’un bir türlü forma şansı vermediği Cenk, Carlo Ancelotti ile de İngiliz ekibinde aradığı süreyi yine bulamadı. Önceki gün Premier Lig’de Everton’ın, deplasmanda Manchester City’ye 2-1 yenildiği mücadelede Ancelotti, gole ihtiyacı olmasına rağmen 3. değişiklik hakkını kullanmadı ve milli oyuncumuza 1 dakika bile süre vermedi.

Aklı EURO 2020 finallerinde

Artık sabrı taşan 28 yaşındaki forvet, A Milli Takımımız’ın katılacağı EURO 2020 finallerini de düşünerek, başka bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti. İlk etapta 6 aylık kiralık olarak bir takımda oynamayı planlayan Cenk’in, Everton’ın yöneticileriyle yaptığı görüşmede, “Bu şartlarda EURO 2020’ye hazırlanamam. Daha fazla forma giyebileceğim bir takıma gitmem lazım” dediği öğrenildi. İlk tercihi Ada’da kalmak olan Cenk, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’ın teklifini de düşünüyor. Kara Kartal ise eski oyuncusunu takıma kazandırmak adına tüm imkanları zorlamayı planlıyor.

Gökmen Özcan

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