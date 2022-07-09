Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş , şimdi de 10 numaralı bölge için harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticilerin Premier Lig'de West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncu Manuel Lanzini için harekete geçtiği bildirildi.

Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lanzini için West Ham Yönetimi’nden indirim talep edildi. İngiliz kulübü indirime yanaşırsa, yüz yüze görüşmeler yapılacak. 29 yaşındaki Lanzini'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında. Ancak kulübü, ile1 yıl daha sözleşmesi olduğu için daha uygun bir bedelle Beşiktaş'a katılma ihtimali bulunuyor.







