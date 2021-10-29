Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak olan Beşiktaş 'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda; Josef De Souza, Miralem Pjanic, Kevın N’Koudou ve N’Sakala Hatayspor maçının kadrosuna alınmazken, sakatlıklarını atlatan tecrübeli futbolcular Mehmet Topal ve Atiba ise kadroya yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan isimler: