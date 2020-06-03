Cyle Larin'in talipleri artıyor. Beşiktaş'ın sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Kanadalı golcü bir çok kulübün transfer listesine girdi.

Son haber Yunanistan'dan geldi. Gazzetta'da yer alan habere göre CSKA Moskova'nın Cyle Larin için Beşiktaş'a 1.7 milyon euroluk resmi teklifi sunduğu öne sürülüyor.

Daha öncede İngiliz ekibi Leeds United'ın Larin'e talip oludğu açıklanmıştı.

Kanadalı golcü bu sezon Zulte Waregem formasıyla 10 gol atma başarısı göstermişti.

Larin'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.