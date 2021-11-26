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Son dakika! Beşiktaş'ın Giresunspor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da 4 eksik var.

26 Kasım 2021, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Giresunspor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında yarın akşam Giresunspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve kadro dışı bırakılan Nsakala kadroda yer almadı. Salih Uçan'ın herhangi bir sakatlığı olmadığı, teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya alınmadığı öğrenildi. Batshuayi ise kadroya geri döndü.

Beşiktaş'ın kadrosu şöyle;

Kaleciler: ERSİN, MERT 

Savunma: MONTERO, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT 

Orta Saha: JOSEF, OĞUZHAN, CAN, ATIBA, MEHMET, PJANIC, NECİP, TEIXEIRA

Hücum: NKOUDOU, BATSHUAYI, LARIN, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN   

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