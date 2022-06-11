Beşiktaş , altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı.

Genç sol bek, bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine transfer oldu. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım 'ın Lüxemburg ve Litvanya ile oynayacağı maçların ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

DHA







