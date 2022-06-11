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Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta

Son dakika haberi... Beşiktaş, milli sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı.

11 Haziran 2022, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta

Beşiktaş , altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı. 

Genç sol bek, bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine transfer oldu. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım 'ın Lüxemburg ve Litvanya ile oynayacağı maçların ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

DHA


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