Süper Lig 'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş 'ta maç kadrosu belli oldu. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra Vida ile Montero kart cezası, sakatlıkları süren Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı.

Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Welinton Souza

Kenan Karaman

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan



