Son dakika! Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda sürpriz isim
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.
Süper Lig 'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş 'ta maç kadrosu belli oldu. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra Vida ile Montero kart cezası, sakatlıkları süren Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı.
Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Welinton Souza
Kenan Karaman
Kerem Kalafat
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Emirhan İlkhan