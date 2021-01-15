Beşiktaşlı futbolcular pazar günü Galatasaray’la oynanacak derbiye taraftarların imzaladığı özel formalarla çıkacak.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıtırken gündeme getirdiği ‘Beşiktaş aşkına imza at’ projesi sona erdi. Taraftarlar, futbolcuların karşılaşmaya çıkarken giyeceği formalara imzalarını attılar. Taraftarların yanı sıra Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların imzaları da formalara işlendi.

Beşiktaşlı taraftarlar, internet üzerinden formalar üzerinde ayrılan yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı. Siyah-beyazlılar formaya attıkları imza ile hem kulübe katkı sağladı, hem de forma satın aldı.