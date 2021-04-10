Süper Lig'de lider Beşiktaş, 34. haftada Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk için yarışa devam eden siyah beyazlılar, deplasmandan galip ayrılmak istiyor. Erzurumspor ise sahasında Beşiktaş'tan puan veya puanlar alarak düşme hattından kurtulmanın peşinde...

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda sakatlığını hafif hafif atlatan Vincent Aboubakar yer almıyor. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Josef de Souza da kadroda yok.





İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ERZURUMSPOR MAÇI KADROSU:

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

DEFANS: Valentin Rosier, Montero, NSakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı

ORTA SAHA: Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah

FORVET: Nkoudou, Larin, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre





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