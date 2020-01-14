Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens kadroya alınmadı.
İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu...
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın (15 Ocak) saat 18.30'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak.