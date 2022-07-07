Son dakika! Beşiktaş'ın Emrecan Uzunhan transferi için resmi açıklama!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan Uzunhan transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Emrecan'ın Beşiktaş'a transferi konusunda ufak pürüzlerin kaldığını söyledi.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş 'ın İstanbulspor'da forma giyen genç stoper Emrecan Uzunhan ile ilgilendiği ve anlaştığı iddia ediliyordu.
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan Uzunhan transferi konusunda A Spor kanalında açıklamalarda bulundu.
Buna göre Korkmaz, 'Emrecan Uzunhan transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler artık son noktada. Ufak tefek pürüzler var, bir kaç günü daha bulur bu transfer' dedi.
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