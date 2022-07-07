Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş 'ın İstanbulspor'da forma giyen genç stoper Emrecan Uzunhan ile ilgilendiği ve anlaştığı iddia ediliyordu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan Uzunhan transferi konusunda A Spor kanalında açıklamalarda bulundu.

Buna göre Korkmaz, 'Emrecan Uzunhan transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler artık son noktada. Ufak tefek pürüzler var, bir kaç günü daha bulur bu transfer' dedi.