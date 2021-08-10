Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un ayrılıkları sonrasında Kara Kartal’da golcü takviyesi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla yapılan temaslardan sonuç alamayan yönetim, son olarak İspanyol golcü Diego Costa’nın üzerine yoğunlaştı.

32 yaşındaki futbolcuyla yaklaşık 2 aydır yapılan pazarlıklar sonrasında yönetim, son olarak tecrübeli oyuncuya 2 yıl için bonuslar ve imza parası dahil 6 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Başta Benfica olmak üzere Çin, Arap Yarımadası ve Brezilya’dan teklifler alan Diego Costa’nın ise Kara Kartal’dan 2 yıl için 7 milyon Euro’luk talepte bulunduğu ifade edildi. Tarafların yoğun şekilde pazarlıklarına devam ettiği bildirildi.









Bonus maddesiyle çözülecek

Luuk de Jong’u askıya alan idarecilerin, Diego Costa’nın yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde orta noktayı bonus maddesiyle bulmaya şimdiden hazır olduğu ifade edildi. Yıldız ismin, geleceğiyle ilgili olarak kararını yakın zaman içerisinde vermesi bekleniyor.











