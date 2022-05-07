﻿﻿﻿ Süper Lig 'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek olan Beşiktaş 'ın derbi kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta cezalı olan Valentin Rosier ve Montero'nun yanı sıra Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira"



