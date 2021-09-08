Son dakika haberi... Beşiktaş 'ta sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı golcü Cyle Larin ile yönetim yeniden masada. Yazın başkan Çebi'nin kontrat uzatma teklifi yaptığı futbolcudan henüz ses çıkmadı. Yeni öneride ise yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk mukavele var.

Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.

26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.

Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak. 1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek.

MİLLİ TAKIMDA 11 MAÇTA 12 GOL!

Cyle Larin, 2021'deki Kanada Milli Takımı performansıyla tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı. 26 yaşındaki golcü, Kanada ile çıktığı 11 maçta 12 gol atarak 2021'de milli takım formasıyla en çok gol kaydeden oyuncu oldu. (Sabah)