Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezonun planlamaları ise şimdiden başladı. Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen siyah-beyazlılar da başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen Beşiktaş, 25 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu. Avrupa Şampiyonası öncesi yeniden form tutmak ve yükselişe geçmek için Beşiktaş'a dönen Cenk ile gelecek yıl da devam etmenin planları yapılıyor.

ÇEBİ'DEN UZUN VADELİ PLAN

Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Cenk Tosun için kaynağı Cyle Larin yaratacak. Bu sezon resmi maçlarda 15 gole ulaşan ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon Euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.

Larin'in ayrılığının gerçekleşmesi halinde gelen rakamın bir kısmı Cenk'in bonservisini almak için kullanılacak. Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Tosun Paşa'nın Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Milli yıldızın da takımda kalmaya ve yoluna Beşiktaş ile devam etmeye gönüllü olduğu kaydedildi.

KRİTİK GÜN

29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı yarın (22 Şubat) belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak.

GÖKHAN TÖRE EKSTRA MOTİVE

Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp Beşiktaş'a gelen Gökhan Töre ligin ilk yarısını sakatlıklar sebebiyle istediği gibi geçiremedi. Bu sezon 3 ayrı sakatlık yaşayan ve 13 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de Ghezzal'ın yerine forma giyecek. Yeniden bir çıkış yakalamak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak daha iyi duruma gelmek için izin günlerinde dahi ekstra olarak salon çalışmaları yaptığı belirtildi. Vücudunu güçlendirmek ve yeni sakatlıkların önüne geçmek için planlı programlı çalışan tecrübeli oyuncu Denizlispor maçında sergileyeceği performans ile kendisine büyük güven duyan hocasının da yüzünü güldürmek istiyor.







































