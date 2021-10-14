Süper Lig 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. hafta açılış maçında Beşiktaş , Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Siyah beyazlılar, milli arayı sakat oyuncuların iyileşmesi adına büyük avantajla geçirdi. Siyah beyazlılarda Covid-19'u atlatan Montero; sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton oynayacak duruma gelirken; parmağından ameliyat olan Kenan Karaman, takımdan ayrı çalışan N'Koudou, Pjanic ve Mehmet Topal'ın iyileşme süreci devam ediyor.

PJANIC BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın'ın berirlediği kadroda yıldız futbolcu Pjanic, sakatlığı sebebiyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Yalçın'ın yıldız futbolcuya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon müsabakasında şans vermesi bekleniyor.

Başakşehir maçının kadrosuna ayrıca 3 isim daha yer almadı. Kenan Karaman, NKoudou, N'Sakala ve Mehmet Topal kafileye dahil edilmedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BAŞKAŞEHİR MAÇI KADROSU:

Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Serdar, Güven, Umut, Teixeira.