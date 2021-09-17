Son dakika! Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik...
Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, kadroda yer almadı.
Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak lider Beşiktaş 'a maç kadrosu belli oldu. Siyah Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, kadroda yer almadı.
Sergen Yalçın’ın Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.