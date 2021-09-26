Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi grubundaki 2. maçında Hollanda devi Ajax'a konuk olacak. Siyah-Beyazlı ekibin Hollanda'ya gidecek olan kamp kadrosu açıklandı. Altay maçında da sakatlıklar nedeniyle kısıtlı bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş, Ajax karşısında da birçok yıldızından yararlanamayacak.

Beşiktaş'ın Ajax deplasmanı kadrosu: Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can, NSakala, Kenan, Serdar, Berkay, Demir Ege, Emirhan, Umut

Siyah Beyazlılarda tam 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda yer alamayacak: Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip.







