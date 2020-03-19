Son dakika | Beşiktaş'a yeni transferi Elneny getiriyor!
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğu oynayacak bir takım kurmak isteyen siyah beyazlılar işi sıkı tutuyor. Takviye için çalışmalara başlayan Kartal'a yardım takımın yıldızı Elneny'den geldi. Elneny, daha önce Kasımpaşa'da forma giyen, Aston Villa'lı Trezeguet ile görüştü. İşte detaylar...
Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
ELNENY DEVREYE GİRDİ
Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sabah)