Beşiktaş 'a Domagoj Vida'dan kötü haber geldi. Hırvat stoper dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı. yıldız futbolcu Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.