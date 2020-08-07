Beşiktaş transferde Caner ve Gökhan Gönül'ün sözleşmelerinin bitip F.Bahçe ile anlaşmalarını ardından şu ana kadar N'Sakala ve Welinton'la el sıkıştı. TFF'nin getirdiği harcama limitinin ardından transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda kalan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Stuttgart teklifte bulundu...

Özellikle salgın sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle göze batan Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu.

Beşiktaş 5 milyon euro talep etti

Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon euro talep etti.

Satıştan pay ve bonuslar...

Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusu da sözleşmeye konulmasını istedi.

Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Stuttgart ise düşünmek için süre istedi. Galatasaray'da yıldızı parlayan Ozan Kabak da Stuttgart'a transfer olup daha sonra buradan da Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Kaynak: Skorer