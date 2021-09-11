Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın henüz başında bileğinden sakatlanan Hırvat stoper, kendisini denemek için sahaya dönse de oyuna devam edemedi. Bir hayli acı çektiği gözlenen tecrübeli oyuncu, 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.

Vida'nın ardından Alex Teixeira sakatlandı. Son Karagümrük maçında sakatlık yaşayıp çıkan ve Malatya karşısına ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı 10 numara, 35. dakikda Kubilay ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı Oyuna devam eden Teixeira, kısa süre sonra kendisini yere bıraktı, yıldız oyuncunun yerine yerine Can Bozdoğan girdi.

İki futbolcunun durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.



