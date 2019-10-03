Beşiktaş son dakika gelişmesi... Abdullah Avcı yönetiminde lige ve Avrupa istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Wolverhampton maçı öncesi Kara Kartal, 3 oyuncusunu kaybetti.

İlk olarak sakatlığını yeni atlatan ve Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçında 11 başlayan Burak Yılmaz, İngiliz ekibiyle oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tecrübeli golcü, Bratislava ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Ardından rahatsızlanan Abdoulay Diaby kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.

Şimdi de Nkoudou

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta şimdi de N'Koudou şoku yaşandı. N'Koudou şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyuncunun yerine Caner Erkin 11'de başlarken Boyd da kadroya dahil edildi.

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