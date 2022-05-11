Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Siyah-Beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan duyuruda genç futbolcunun yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



