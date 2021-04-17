Ankaragücü karşılaşmasını tribünde izleyen Kamerunlu golcünün Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili soruya teknik direktör Sergen Yalçın, "Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız" karşılığını verirken, yönetici Emre Kocadağ sevindirici haberi verdi. Kocadağ, Aboubakar'ın antrenmanlara başlayacağını duyurmuştu.

Siyah beyazlı takımın bugünkü idmanına Kamerunlu futbolcu katıldı. Cenk Tosun'un da sakatlanmasının ardından sadece Larin ile forvet hattında gol arayan Beşiktaş, Aboubakar'ın iyileşmesi ve antrenmanlara başlaması sonrasında yeniden Aboubakar - Larin ikilisiyle birlikte gol aramaya devam edecek.

Takımla birlikte antrenmanlara başlayan tecrübeli golcünün Sivasspor maçında sahada olacağı ifade edildi.

Ligde 15 golle Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük bir katkı sağlayan 29 yaşındaki forvet Sivas deplasmanında forma giyerse Siyah-Beyazlılar, Larin'i tekrar sol kanada çekip, hücumda ideal dizilişine kavuşmuş olacak.



