Süper Lig ’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu gelişme teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ayrıca Siyah Beyazlılar'da sakat bir diğer isim olan Welinton da takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Süleyman Hatısaru





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