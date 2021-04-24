Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, Aboubakar Cenk ve Larin'in yokluğunda forvete isim ararken, maça saatler kala bir kötü haber daha aldı. Siyah beyazlıların kaptanı ve tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, bu akşam 20:30'da oynanacak maç öncesinde kadrosundan çıkarıldı.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kadrodan çıkarılmasının sebebi olarak sol arka adalesinde ağrıların artması olarak gösterildi.

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Aboubakar, Larin ve Atiba'yla birlikte sakat futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Orhan Yıldırım