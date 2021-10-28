Beşiktaş , Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürürken Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Dün yapılan antrenmana Pjanic ile birlikte sakatlığı nedeniyle katılamayan Josef de Souza'nın Hatayspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Josef de Souza'nın devam eden ağrıları nedeniyle Hatayspor maçının kadrosunda olamayacak.

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Konuya ilişkin Beşiktaş'tan da bir açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Beşiktaş'ta takımın en önemli isimlerinden Josef de Souza, bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 13 maça da ilk 11'de başlamıştı.

Orhan Yıldırım