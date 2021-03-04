Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının performanslarından oldukça memnun. Deneyimli çalıştırıcı, alınan kritik galibiyet nedeniyle takımını 1 günlük izinle ödüllendirmişti.

Trtspor'un haberine göre; maç eksiğine rağmen Galatasaray ile zirveyi paylaşan Beşiktaş'a, Ersin Destanoğlu ve Montero'dan da iyi haber geldi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 1 gün önce yapılan taktik antrenmanda şekeri düşen, maç günü de kendini iyi hissetmeyen Ersin’in kontrolleri yapıldı.

20 yaşındaki file bekçisinin herhangi bir probleminin olmadığı, görev verilmesi halinde Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde kalesindeki yerini alabileceği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda Francisco Montero da takıma döndü. İspanyol stoper, Gaziantep Futbol Kulübü maçının kadrosunda yer alacak.

Cenk Tosun'un tedavisine devam edilecek!

Beşiktaş'ta durumu netleşmeyen tek isim Cenk Tosun. Deneyimli golcünün bu hafta da tedavisine devam edileceği ifade edildi.

Diğer yandan Sergen Yalçın‘ın, Gaziantep Futbol Kulübü maçının 11’de fazla değişiklik yapmayı düşünmediği gelen haberler arasında. Sol bekte N’Sakala ile Rıdvan arasından tercih yapacak olan deneyimli çalıştırıcı, orta sahada da tek değişiklik yapmayı planlıyor.

Necip’in yerine Adem Ljajic ve Mensah formaya aday isimler. Teknik ekibin kararını, taktik antrenmanlardan sonra vereceği kaydedildi.