Son dakika! Beşiktaş'a iki futbolcudan kötü haber

Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavisi için Belçika'ya gitti. Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco da 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

29 Temmuz 2019, Pazartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'a iki futbolcudan kötü haber

Beşiktaş'a Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba'dan kötü haber geldi.

36 yaşındaki futbolcu Avusturya kampında sakatlandı. Atiba sakatlığı nedeniyle kampı terk etti ve Belçika'ya tedavi olmaya gitti.

Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan sol bacağında kas yaralanması tespit edilen Enzo Roco, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Orhan Yıldırım

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